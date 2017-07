XXI Fórum Internacional é destaque em Osório

Tradicional evento tem palestras, conferências e uma programação variada

O XXI Fórum Internacional de Educação ocorre todos os anos no município de Osório. Neste ano, a abertura ocorreu às 8h30min da última quarta-feira (19), no ginásio de esportes (UNICNEC) e seguiu até esta sexta-feira (21).

Com o tema “Liberdades e Direitos Humanos: Uma reflexão consciente, o Fórum contemplou uma programação dividida em conferências, rodas de conversas, palestras, mostras e apresentações culturais.

A XXI edição do Fórum é uma realização da Prefeitura de Osório, UNICNEC e 11ª CRE, com apoio da UERGS, FURG e UFRGS – Campus Litoral Norte.

Confira a programação em http://unicnecosorio.cnec. br/forum/

Fonte: Assessoria de Comunicação Cnec Osório