Viu Internet comemora 10 anos

Completando uma década de atividades, a Viu Internet realizou, no dia 30 de junho, um jantar comemorativo especialmente para seus colaboradores, equipe terceirizada e convidados. O evento aconteceu no restaurante Pouso Novo, em Capão da Canoa, cidade da matriz da empresa.

A noite de comemoração foi marcada por homenagens e agradecimentos. O cliente mais antigo e o colaborador com mais tempo de empresa foram agraciados pela direção. “A essência da empresa bem sucedida é dar atenção à equipe, aos clientes e contar com os parceiros certos. Nossa dedicação continuará sendo a proposta próximos anos: procurar sempre atingir a excelência no que fazemos” discursou o diretor Alberto Sindelar.

O jantar também foi o momento de apresentar em primeira mão a campanha institucional de 10 anos da Viu, que começa a ser veiculada em julho. Com o slogan O digital também é real, a empresa destaca a importância da internet – e da Viu – no cotidiano das pessoas, e tudo o que a tecnologia possibilita fazer e vivenciar. A campanha será veiculada nos meios digitais, emissoras de rádio, jornais, mídia externa. Há entre as peças de comunicação um vídeo institucional com a participação dos colaboradores. Outras ações também estão na programação da empresa e serão divulgadas em breve.

Texto e fotos: Divulgação