Vice-prefeito Renda assume Prefeitura de Osório

O vice-prefeito Eduardo Renda assumiu interinamente as atividades do Poder Público Municipal de Osório na manhã de segunda-feira (23/01), em virtude do período de férias do prefeito Eduardo Abrahão, que retornará no começo de fevereiro. Ao assumir a prefeitura, Renda destacou que dará seguimento aos trabalhos encaminhados por Abrahão, fazendo com que as ações tenham o percurso normal, sempre levando em conta a qualidade de vida dos osoriense.

Fonte: PMO