UNICNEC

No ano de 1943, o mundo estava em guerra e recaía sobre os brasileiros consequências econômicas brutais. Naquela época, Felipe Tiago Gomes, estudante do curso de Direito, estava no Recife e leu o livro “O Drama da América Latina” de Jonh Gunther, que relatava experiência realizada por Haya de La Torre, na educação dos índios do Perú. Ele, que sentia na própria carne o drama do estudante pobre, do jovem que queria estudar e não podia, ai nasceu a ideia de criar alternativas comunitárias. Estava nascendo ali a CNEC. Hoje a CNEC é mantenedora de 124 unidades de educação e 17 unidades de ensino superior. Agora a cidade de Osório entra no cenário nacional da Educação com a UNICNEC. O novo Centro Universitário da região.

Um dos pontos altos desta nova estrutura é a pró-reitoria composta por osorienses da gema. São jovens conhecidos da comunidade que progridem profissionalmente e engrandecem a estrutura administrativa da Universidade da CNEC. Sem dúvida, aliados do reitor Julio Lidermann, que darão muito orgulho para a cidade.

Como disse o prefeito, a cidade vive de suas referências e esta é uma que vai crescer muito e fortalecer a imagem da cidade como centro de educação do Litoral Norte. E como disse o presidente Alexandre José dos Santos, a cidade de Osório passa a ser referência nacional no ensino a distância, pois a UNICNEC nasce com uma das melhores estruturas para este tipo de ensino que certamente vai se espalhar pelo Brasil inteiro.

Osório cresce cada vez mais. Viva a UNICNEC.