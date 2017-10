Um TCC que mudou o conceito da lavoura

Everson Silva, 28, colocou em prática o trabalho de conclusão de Administração de Empresas e mudou o conceito da agricultura familiar em Aguapés

Everson recebeu nossa reportagem na semana passada, algo que já se tornou rotina no seu dia a dia de órgãos de imprensa lhe procurando tendo como pauta os produtos orgânicos da sua lavoura.

Depois de se formar em Administração de empresa pela Unicnec, o jovem agricultor voltou para casa e começou a colocarem prática o que tinha concluído no seu trabalho de conclusão intitulado “ Viabilidade de transformar a produção comercial em orgânica”. Na época, 2011, a propriedade da família produzia somente bananas. Com apoio do pai, ele começou a produção de hortaliças orgânicas, e assim nascia a Hortaria Delivery, que hoje abastece as principais cidades do Litoral e também Porto Alegre, hoje com certificado nacional de qualidade de seus produtos.

O jovem Agricultor agradece o apoio do pai que aceitou suas ideias e entidades com o ONG Anama, de Maquiné que lhe deram a orientação de como produzir hortaliças. O atendimento hoje é feito por telefone e pelas redes socais e entregues todo o dia. A Hortaria Delivery já tem um nome forte do mercado e vem sendo pauta de exemplo de negócio.

Segundo Everson, o projeto inicial era que em três anos a Hortaria iria ter resultados positivos do empreendimento. No entanto, em apenas três meses já foi comprovado a sua viabilidade principalmente por levar qualidade aos clientes. O agricultor também está levando o projeto as escolas com objetivo de ensinar as crianças a cultivarem e valorizarem produtos orgânicos. Para isso está negociando a psicopedagoga Roselaine Aliardi. A escola Sementinha, de Osório, já está no projeto de Everson, inclusive com turmas visitando a sua lavoura.

Roselaine é de opinião que “a idéia é que a hortinha na escola leve a história do campo e a valorização do produtor rural de forma lúdica e contemplando aspectos do currículo formal integrado aos conhecimentos práticos de quem vive a agricultura todos os dias. Além de divulgar os produtos da Hortaria Delivery. Penso que algo bem importante de ser abordado é a questão de que o jovem pode buscar o ensino superior e trazer esses conhecimentos agregando ao que aprendeu com sua família”, conta Roselaine.

Hoje a propriedade familiar de Everson está completamente mudada.Além da banana a produção deprodutos orgânicos tanto na estufa como ao ar livre éa base do negócio.O negócio vai de vento em popa produzindo cada vezmais sempre com a peocupação de manter a qualidade. O TCC virou realizada em pouco tempo.