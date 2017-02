Tudo pronto para o 6º Fórum Municipal de Educação

Tradicional evento da educação integra as ações de volta às aulas

O Seminário Municipal de Educação em Osório, que está em sua 6ª edição, será no Auditório Romildo Bolzan da Unicenec na quinta-feira, (16/02), voltado aos profissionais da rede pública municipal de educação, com recepção às 8h30min e início às 9 horas.

O palestrante Anselmo Souza irá abordar o tema: “Saber que se pode, querer que aconteça”, com ênfase aos cinco pilares que serão norteadores das atividades da Secretaria de Educação em 2017 – humanização, comprometimento, respeito, participação e conhecimento.

A Secretária de Educação Lourdes Helena Gularte explica que os pilares foram adotados com a meta de poder trabalhar a gestão de pessoas para atender a prioridade que é o aluno. “Houve a necessidade de mexer a estrutura da educação, readequar, colocar professores entre setores e sala de aula, para evitar a falta em sala de aula. Implantamos esse novo gerenciamento para adequar-se ao orçamento e manter a qualidade do serviço oferecido na educação, ou seja, fazer o mesmo atendimento com o que possuímos, garantindo assim o andamento normal do ano letivo”, afirmou.

O Fórum antecede o início do ano letivo para alunos das EMEFs, previsto para a segunda-feira, 20/02.

Texto: Eliana Izaias