Troféu Pedro Farias vai para APAE e Supermercados Dalpiaz

A Rádio Osório, agora em FM 106.9, promoveu no dia 25 de agosto a primeira edição do Troféu Pedro Farias. O encontro aconteceu no CTG Estância da Serra com um jantar comemorativo, no qual a emissora comemorou a nova fase em FM, e a primeira edição do troféu que leva o nome do radialista Pedro Farias, de saudosa memória.

A diretora da emissora Thanain Farias, junto com a irmã Tiana Farias , fez a saudação a todos os presentes e confessou a grande emoção por estar homenageando o pai.

O gerente geral da emissora, Elias Silveira, fez um relato histórico da emissora e da sua própria história, pois participa da rádio desde menino, quando sua mãe o levava junto ao trabalho. Destacou o nome de Pedro Farias que revolucionou o rádio do Litoral Norte quando implantou o programa Olho Vivo. A rádio Osório completou 60 anos de história.

O grande momento da noite foi quando anunciaram os ganhadores da primeira edição do troféu, destacando os ganhadores APAE de Osório e os Supermercados Dalpiaz. O diretor da Agert, Roberto Cervo, entregou ao diretor Ugo Dalpiaz o prêmio dos Supermercados Dalpiaz e o presidente do Sindirádio, Ary dos Santos, entregou a Danilo Borba o premio da APAE.

Após a cerimônia foi servido o jantar a base de peixe, elogiadíssimo pelos presentes.

Texto e fotos: Antão Sampaio