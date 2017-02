Troca de postes pela CEEE reforça redes de energia que abastece sete mil clientes de Tramandaí

Trabalhos foram realizados na Avenida Emancipação e junto ao condomínio Marina Park

Equipes da CEEE Distribuição do Litoral Norte concluíram, na última semana de janeiro, serviços de melhoria da rede de energia elétrica na Avenida Emancipação e junto ao condomínio Marina Park, em Tramandaí. Nos dois locais, além de revisão e ajustes de equipamentos, foram trocados 21 postes e instalados cabos, reforço que envolveu recursos na ordem de R$ 51 mil, beneficiando sete mil clientes do município.

Essas ações integram o programa de manutenção da empresa no litoral Norte, que é realizado de forma periódica e tem o objetivo de dar maior confiabilidade e segurança ao fornecimento de energia elétrica. Além desses trabalhos, a Companhia, ao longo de 2016, executou investimentos de R$ 1,9 milhão que qualificaram o sistema energético à Tramandaí e Imbé, municípios que juntos têm uma população permanente de 62 mil pessoas.

A infraestrutura da Companhia no Litoral Norte é composta por 12 subestações e quase 10 mil quilômetros de redes. Nos 23 municípios da área de concessão, existem à disposição dos clientes onze agências comerciais, seis postos de atendimento ao cliente e outros seis conveniados. No endereço www.ceee.com.br, o cliente tem acesso a Agência Virtual, espaço que, após o cadastro (obrigatório), é possível fazer a solicitação da conta mensal de energia por e-mail, emitir a segunda via da conta, solicitar religação, entre outras informações sobre consumo e histórico de pagamento.

Texto e fotos: Divulgação CEEE