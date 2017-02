Theosul Ferragens nasce sob a proteção divina

Theo é um nome próprio de origem grega. Surge a partir de Théos, cujo sentido literal é “Deus”. Essa era a forma como muitos deuses gregos eram chamados até que, com a chegada do Cristianismo, Théos passou a designar Deus – figura central das religiões abraâmicas.

E foi pensando na proteção divina e em homenagem ao filho que se chama Theo, que o empresário Vinicius Rosa Batista, abriu as portas da mais nova loja do comércio de Osório, a Theosul Ferragens, no conhecido endereço onde funcionava a antiga Madeireira Witt.

Segundo Vinicius, a oportunidade de abrir o negócio próprio surgiu depois de muito tempo atuando no comércio de ferragens e materiais de construção. “O apoio do senhor Plácidio José Witt, foi fundamental”, frisa ele.

Vinicius explica que o crescimento e a aprendizagem acontecem com muita humildade e fé em Deus. “Somos um instrumento dele” argumenta.

O atendimento humanizado é o grande diferencial que Vinicius quer ser reconhecido pelos clientes. “Nosso negócio é simples, o nosso cliente é como se fosse um familiar. É assim que estamos trabalhando.

A Theosul trabalha com marcas famosas como a linha Tramontina, cimentos Votoran, Conexões Amanco, além de linha de material elétrico e material fracionado como cimento a quilo e areia ensacada, além de linha de tintas de alta qualidade.

A ajuda dos colaboradores também é destacada pelo empresário. Neste inicio de jornada temos apoio de diversas pessoas. O auxílio na automação foi importante através do trabalho da Eduarda Sheneider. Os colaboradores Gislaine da Silva P. Dos Santos e Bruno Espíndola são destacados por Vinicius. O apoio da esposa Rafaela Torres também foi fundamental nesta nova etapa da vida do empresário.

A Tehosul Ferragens fica na Rua Machado de Assis, 557 (Antiga Madereira Witt), com telefone 3663.7778 e Whats App (51) 996941188

Texto e fotos: Antão Sampaio