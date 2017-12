“Tenho muito orgulho de ser prefeito de Osório”

O advogado Eduardo Abrahão, 57 anos, fala sobre o orgulho de ser prefeito de uma cidade que é referência desde a sua fundação, há 160 anos.

Osório hoje é considerada uma das cidades brasileiras com melhor qualidade de vida ficando em 4° lugar no Estado e 15° no país, conforme pesquisa da Revista ISTOÉ, em cidades de até 50 mil habitantes. Esta referência vem desde sua fundação, pelos fatos históricos e o seu próprio desenvolvimento ao longo dos 160 anos. E na frente está o prefeito que conversou com nossa reportagem sobre a cidade que ele governa.

O senhor pensou algum dia em ser prefeito de Osório?

Eduardo Abrahão – Na verdade até 2011 eu não tinha pensado nisso. Foi então que apareceu a oportunidade. Nunca montei uma estratégia para ser prefeito de Osório. Ela aconteceu ao natural, através da escolha do meu partido que achou que eu tinha condições de tocar em frente a cidade de Osório como prefeito. As coisas foram acontecendo. O que significa entrar para a história como prefeito da cidade? Eduardo Abrahão – É uma coisa extremamente diferenciada. É excepcional ser prefeito da terra que a gente ama. Fico muito orgulhoso disso. Entre milhares de pessoas eu fui o escolhido para ser prefeito. Isso não é comum. Muito sonham com isso, desejam isso e não conseguem. Agradeço todo dia a Deus por ser prefeito de Osório. As pessoas depositaram na urna a confiança para a gente administrar o município. A grande maioria apostou nesta visão política de tocar em frente a nossa cidade.

E o senhor foi reconduzido ao cargo?

Eduardo Abrahão – Isso aumenta nossa responsabilidade. É a confirmação que estamos no caminho certo. É claro que as dificuldades aumentaram muito. Hoje temos uma crise que nos incomoda muito e nos tira recursos importantes que poderiam ser aplicados em ações do município.

E os 160 anos do município?

Eduardo Abrahão – Estamos comemorando com muito orgulho. Na verdade a cidade cresce ao longo da sua história. Estamos prontos para enfrentar as mudanças e as diferenças. Somos referência na região desde a nossa fundação. São 160 anos de crescimento permanente. Apostamos muito na qualificação da cidade e das pessoas. Somos uma cidade bem vista por todos e sempre foi bem administrada. Agradecemos a Deus por fazer parte desta história.

O senhor tem algum santo protetor? Eduardo Abrahão – Sou devoto de Santa Rita. Tenho muita fé em Deus e respeito muito todas as religiões. A minha religiosidade veio da minha vó. A vó Bibita foi que me ensinou. Foi coroinha do padre Álvaro. Isso me fez muito bem e é muito forte em mim.

Quem é Soraia Abrahão? Eduardo Abrahão – É uma pessoa especial. A mãe do Moysés, o filho querido, que costumo dizer em meus pronunciamentos “quando eu crescer, quero ser igual a ele”. Tem uma importância muito grande no governo pelo de só ter idealizado o programa “Jogue Limpo com Osório”, mas por ter como lidado o mesmo junto a sociedade com a conscientização de todas as pessoas no processo da construção permanente da cidade.