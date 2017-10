“Sou de Maquiné e daqui não saio”

A frase acima é do Richard dos Santos Rabelo, proprietário da Casa Verde, loja especializada em flores, produtos de decorações e presentes. Richard divide a gestão do seu negócio com a esposa Larissa Jacoby.

Com 27 anos, ele trabalhava com o pai na produção de rapaduras quando apareceu a oportunidade do negócio da Casa Verde. Como em Maquiné não tinha nenhum estabelecimento nesta área, ele resolveu investir.Com o apoio familiar, aos poucos foi ampliando seus negócios e apresentando novidade para a comunidade. Em todas as ocasiões especiais e datas comemorativas a Casa Verde é uma ótima opção para as pessoas encontrarem o que necessitam. Richard destaca a qualidade de vida da cidade a qual casou e tem dois filhos, Kauã e Livia. “ A gente tem um amor especial por nossa cidade. Sou de Maquiné e daqui não saio”.