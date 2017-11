Solenidade marca passagem de comando no 8º BPM

O policiamento militar na área de abrangência do 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM) está sob a condução do tenente-coronel Luiz Ernesto Duarte. O oficial havia assumido o cargo, na prática, no final de setembro, e o ato formal de passagem de comando ocorreu na tarde da segunda-feira (23/10), na sede do 8º BPM, em Osório.

O tenente-coronel Luiz Fernando de Oliveira Linch transmitiu o comando ao tenente-coronel Ernesto na cerimônia presidida pelo comandante do Comando Regional de Polícia Ostensiva do Litoral (CRPO Litoral), coronel Ricardo Fraga Cardoso.

O 8º BPM é responsável pelo policiamento ostensivo em 12 municípios: Osório, Maquiné, Santo Antônio da Patrulha, Caraá, Cidreira, Balneário Pinhal, Capivari do Sul, Palmares do Sul, Mostardas, Tavares, Rolante e Riozinho.

FOTO: Soldado Daniel César da Silva/8º BPM