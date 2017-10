Shirley Beauty Hair completa 15 anos em Osório

A Shirley Beauty Hair comemorou os 15 anos do salão de beleza em grande estilo. Na última sexta-feira (13) clientes e amigos brindaram o aniver com um delicioso coquetel. Sob comando da cabeleireira Shirley Santos Barcelos, o salão conta com diversos serviços como corte, colorimetria, tratamentos capilares, make, manicure e pedicure entre outros. “ Gostaria de agradecer aos clientes pelo companheirismo durante toda esta jornada”, conta Shirley. O endereço fica na Rua Getúlio Vargas, 831. Fone (51 3663 7854.