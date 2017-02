Sexto rodeio do distrito de Passinhos começa nesta quinta-feira

Está tudo pronto na sede campeira do Piquete de Laçadores Mathias Velho Pacheco, a estrutura para o 6° Rodeio do Distrito de Passinhos, que inicia nesta quinta-feira, (09/02). O acesso ao evento é pela RST 101 Km 22, Estrada Osório-Capivari do Sul, Distrito de Passinhos em Osório.

O 6 ° rodeio se estenderá até o domingo, 12/02 e contará com diversas competições de laço nas categorias a seguir: veterano (acima de 60 anos), vaqueano (acima de 70 anos), patrão da entidade, capataz campeiro, 3° rei do laço do Litoral Norte (final com boi mocho), taça Armazém Rural, piá (até 12 anos), guri (12 a 14 anos), pai e filho (até 12 anos), irmão, sênior duplas (50 anos ou mais), taça Frigorífico Borússia, prenda, 2ª rainha do laço do Litoral Norte (final com boi mocho), pai e filho (maior de 12 anos), duplas oficial, gineteada, prendinha (até 12 anos) e vaca parada.

O evento também conta com atrações artísticas sendo que acontecerão bailes no Salão Paroquial da Comunidade de Passinhos – sexta-feira – Estação Fandangueira e sábado Julian e Juliano e Grupo Só Vanerão.