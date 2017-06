Sementinha realiza terceira feira de ciências e sustentabilidade

Na sexta-feira, dia 09, a Escola de Educação Infantil Sementinha, de Osório, realizou a 3ª Feira de Ciências e Sustentabilidade. A feirinha, que tem o objetivo de conscientizar às crianças da importância da reciclagem e dos cuidados com o meio ambiente, teve a participação de todas as turmas, do berçário ao jardim II. Confecção de brinquedos, reutilizando materiais, foi uma das principais atividades desenvolvidas, contando com a auxílio dos pais. Além do mais, durante a sexta-feira, a escola esteve aberta a visita de outras escolas e da comunidade.

Texto e fotos: Vanessa Puls