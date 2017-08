Saúde de Osório é destaque nacional

A secretaria Municipal de Saúde de Osório foi destaque recentemente no Congresso Nacional das Secretarias de Saúde do Brasil, na qual um vídeo foi mostrado como exemplo para os participantes, além do programa Pro Mamá. O vídeo mostrou todo o processo de informatização da atenção básica implantada no município em 2009. O programa Pro Mamá mostrou a importância da alimentação para a saúde infantil.

O secretário da Saúde, Emerson Magni, argumenta que isso tem um significado muito grande e evidencia cada vez mais que a cidade de Osório está no caminho certo.

“O apoio do prefeito Eduardo Abrahão está sendo fundamental em todo o processo. Já estamos nos programando para receber a visita de especialistas da cidade de Crato, no Ceará, que estarão em Osório dia 23 de agosto para conhecer o nosso processo de informatização na secretaria da Saúde de Osório”, revela o secretário.

Emerson destaca também a nova unidade de Saúde do bairro Serra mar, a qual estende o atendimento da atenção básica em Osório. “O que a gente vê é que estão fechando unidades em outros lugares do país, mas aqui em Osório estamos avançando e abrindo nossos postos. Dia 13 inaugura o novo posto, que vai atender as comunidades de Capão da Areia e Serra mar.

Também foi adquirida uma nova unidade móvel de Saúde para atendimento aos distritos. É um micro ônibus, totalmente adaptado, com atendimento médico e odontológico, e uma nova ambulância para atendimento da urgência e emergência, amparando o Hospital São Vicente de Paulo. A renovação da frota também atinge o departamento de proteção animal, com um novo veículo.

A secretaria também está realizando o Curso de Aperfeiçoamento Educação Continuada dos Agentes Comunitários de Saúde, com módulos presenciais e ensino a distância, os formandos serão os coordenadores da política da Secretaria da Saúde.

O Centro Especializado de Reabilitação está em fase final. No dia 07 foi aberta a Licitação para compra dos equipamentos que sairão em torno de 1,5 mil reais. Após, será implantada a modalidade de gestão para o atendimento regional. O secretário acredita que até o final do ano o espaço será inaugurado.

E a UPA de Osório está com 70% da obra pronta, esperando apenas que o Ministério da Saúde viabilize a finalização da obra, pois o município está cumprindo a sua parte.

Texto e foto: Antão Sampaio