Saquarema Imóveis em novo endereço

A Saquarema Imóveis – Filial Osório, na última segunda-feira, dia 31, reinaugurou em novo endereço. Agora localizada na Av. Getúlio Vargas esquina com a Major João Marques (próximo ao Banco Bradesco), no Centro de Osório. Em novo espaço busca atender a todos com mais conforto e com a mesma seriedade de quem está completando 25 anos de mercado na região do Litoral Norte do Estado.