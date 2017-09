Samu Osório recebe Kit Start

Integrantes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Osório recebeu na manhã da última sexta-feira (1/9) um Kit Start triagem, que foi entregue pelo Secretário da Saúde de Osório, Emerson Magni.

O Kit foi adquirido com recurso federal no valor de R$ 2.200,00 e passa a fazer parte do trabalho dos profissionais que desempenham um papel de fundamental importância junto à comunidade.

O START (Simple Triage And Rapid Treatment) é um processo de simples triagem e rápido tratamento feito pelos socorristas. Esse método foi desenvolvido para o atendimento específico de ocorrências com múltiplas vítimas, já que permite a rápida identificação daquelas que precisam de prioridade no atendimento. De acordo com o estado da vítima, ela é posicionada em uma lona estendida ao chão com uma cor que determina sua prioridade.

Para vítimas que apresentam sinais e sintomas críticos e necessitam de transporte imediato, elas são colocadas na lona de cor vermelha, considerada a prioridade principal. A segunda prioridade, de cor amarela, é destinada a vítimas que permitem que a atenção seja adiada e podem aguardar pelo transporte.

Com menos necessidade de atenção imediata, os acidentados que apresentam lesões menores ficam na classificação verde. Já a cor cinza indica morte clínica da vítima e serve para identificar cadáveres ou pessoas que têm lesões obviamente mortais.