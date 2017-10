Saiba o que fazer no caso de fratura dental

São muito comuns acidentes que levam a fraturas nos dentes. Durante exercícios, no banho ou em algum momento de distração, de repente acontece, o dente quebrou, mas você sabe o que fazer? Não se desespere, pode acontecer com qualquer um e o mais importante saber é: tem jeito!

A primeira coisa a se fazer é tentar encontrar o pedaço quebrado, colocá-lo em um recipiente com soro fisiológico ou leite (Apenas mantenha-o nesse recipiente, não lave o dente com detergente ou similares) e buscar um consultório odontológico especializado em até 48 horas. Quanto mais rápido você buscar ajuda de um dentista, maiores serão as chances de sucesso no procedimento de recuperação. Caso o paciente que quebrou o dente seja adulto, o lugar ideal para guardar o dente até chegar ao dentista é a própria boca do paciente, debaixo da língua.