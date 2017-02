Rodeio de Passinhos bate recorde em número de competidores

O distrito de Passinhos, de 09 a 12 de fevereiro, foi palco de mais um rodeio. Em sua 6ª edição, o evento tradicionalista arrancou elogios de participantes e visitantes.

Em quatro dias de festa, o rodeio primou por oferecer excelentes acomodações ao público. A área de acampamento foi ampliada, proprietários vizinhos gentilmente cederam suas áreas de terras para acomodaram melhor os presentes.

Atividades diferenciadas como gineteada e laço em boi mocho atraíram um número expressivo de expectadores que não arredaram o pé do evento. O rodeio teve um crescimento significativo quanto à participação dos competidores. Na modalidade prenda (Rainha do Laço) 75 mulheres bolearam o laço. O rei do laço teve 280 competidores, o laço “Sênior” (laçadores acima de 50 anos) atraiu 60 participantes, a taça “Frigorífico Borússia” contou com a participação de 312 duplas de laçadores e o laço oficial do Rodeio contou com a participação recorde de 485 duplas.

O respeito aos horários da programação foi fator preponderante para que o 6° Rodeio dosPassinhos fosse novamente sucesso. Uma equipe de alto nível de narradores foi contratada para agilizar os trabalhos do rodeio. João Carlos de Moura, Chico Pereira, Ueslei Oliveira, Duda Bartz, Muriel Passos, Eder Azeredo (Canhão do Vale) e Fernando Flores desfilaram suas vozes e “fizeram o rodeio andar”.

Todos os fatores positivos fazem com que o Rodeio do distrito de Passinhos seja considerado um dos cinco melhores rodeios do estado em termos de organização, estrutura e presença de gado de qualidade.

No sábado, 11/02, o evento contou com a presença de autoridades, o deputado federal Alceu Moreira entregou premiações e presenciou a grande presença de público. Na cerimônia de abertura o prefeito Eduardo Abrahão reconheceu o potencial do Rodeio dos Passinhos e mais uma vez elogiou a organização do evento. O patrão da entidade Luis Fernando Alves frisou a importância dos apoiadores do evento. “O rodeio de Passinhos só acontece porque conta com a colaboração da prefeitura, patrocinadores e de pessoas como o meu pai, as famílias do Luis Antonio, do Ramom Barbosa e do Evandro Amaral que gentilmente cedem suas terras para melhor acomodar as pessoas”.

O evento também contou com atrações artísticas sendo que ocorreram bailes no Salão Paroquial da comunidade de Passinhos. Na sexta-feira Estação Fandangueira e sábado Julian e Juliano e Grupo Só Vanerão.

Resultados das modalidades:

Modalidade Vencedores Critérios Laço Veterano Aírton Ferreira, Sebastião Machado e Amauri Rodrigues. Para em três ou menos Laço Vaqueano Zenir Ferreira e Antônio Cardoso. Para em três ou menos Laço Patrão Luis Fernando Alves, Agnaldo Godói, Nei Sebastião, Mário Celso e Ivo Quadros. Para em cinco ou menos. Laço Capataz Bruno Rodrigues, Ezequiel Medeiros, Clairton Ferreira, Mateus Garanha e Alex Dias. Para em cinco ou menos. Rei do Laço Iuri Teixeira 1° lugar Rainha do Laço Francieli Costa 1° lugar Taça Armazém Rural (duplas) Elieser Pires e João Vítor, Jarbas Bertolucci e Leandro Reis, Aírton Camboim e Cléber Crija, Ricardo Bilhalva e Caquinho, William Silva e Vágner Silva. Para em cinco duplas. Laço Piá Lucas Boeira e Ceneuzinho Para em dois ou menos. Laço Guri Alan Machado e

Alisson Cardoso Para em dois ou menos. Laço Pai e Filho até 12 anos João Peixoto e Peixoto, Beto Ceneu e Ceneuzinho. Para em três ou menos Laço Irmão (duplas) Róbson e Roger, Eduardo Keller e Germano Keller Para em três ou menos. Laço Sênior (acima de 50 anos) Antônio da Luz (Xirú) e Édson Osório, Osvaldo Ferreira e Sebastião Machado. Para em três ou menos. Taça Frigorífico Borrússia (duplas) Força A – Lucas Forgiarini e Iuri Teixeira, Alex Dias e Pipo Coimbra, Lucas Peres e Vagner Andrade, Diego Rocha e Henrique Cardoso. Força B – Aílton Vargas e Fabrício Dias, Ariosto Camboim e Cleber Krija, Renan Costa e Juceano Meregali. Força A para em três ou menos – os laçadores resolveram parar em quatro duplas. Força B – para em cinco duplas ou menos. Pai e filho acima de 12 anos Édson Osório e Paulo Osório, Joel Santos e Bruno Santos, Leandro Reis e Bruna Reis. Para em três ou menos. Laço prendinha (até 12 anos) Gabriela Santos, Natasha Pereira e Maria Eduarda. Parou em três. Laço oficial do Rodeio Força C – Guilherme Lopes e Luiz Henrique, Cristian Rosa e Deni Teixeira, Hallax Silveira e Márcio Silveira, Rosseno Cardoso e Rossano Cardoso, João Geraldo e Rogério Gomes, Abreu Machado e Paulo Andrade, Douglas Júnior e Dionata Vargas, Gustavo Braz e Bruno Souza. Para em dez ou menos. Força B – Juarez Menegussi e Ozi Keller, Lucas Peres e Vagner Andrade, Michel Pelissoli e Gilberto Júnior, Eduardo Ferraz e Marcos Arthur, Joel Santos e Pompilho, André e Adriano, Juliano Camaquã e Ezequiel Medeiros, Luis Otávio e Henrique Silveira. Força A – Lucas Forgiriani e Iury Teixeira, Bruno Rodrigues e Luiz Pedro, Gabriel Lopes e Diogo Medeiros, Juninho Simão e Marcelo Gama, Jarbas Bertoluci e Leandro Reis. Para em dez duplas. Para em cinco duplas. Gineteada 1° Roger dos Reis 2° Tairone Lessa 3°Guilherme 4° Mikael 5° Isaias Alves Colocação.

Texto e fotos: Carlos Cesar Alves

