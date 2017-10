Rita Barros é finalista no Miss Plus Size RS

Osório conta com uma linda representante na final do Miss Plus Size RS. Rita Silva de Barros irá representar o município no concurso, que será realizado no dia 29 de Outubro, no Centro Cultural de Sapiranga. Serão dois dias de processo seletivo, no qual a ganhadora irá representar o Estado no concurso nacional.

Rita está recebendo o carinho e a torcida da comunidade e inspira muitas mulheres de diversos biotipos a resgatar a autoestima e valorizar seus pontos fortes. “O que importa é estar bem contigo mesmo, independente de padrões de beleza. Estou tendo uma experiência muito legal. Quero ser exemplo para incentivar a autoestima das pessoas”, conta Rita.

A candidata conta com o apoio da Ecco Moda Mulher, Babilônia, La Leste e Rosto e Corpo, Una Donna e Prefeitura Municipal de Osório.

Foto: Kadu Kraemer