Restaurante CTG Estância da Serra amplia espaço e oferece carne assada na chapa

O restaurante CTG Estância da Serra agora conta com mais uma novidade de dar água na boca. Agora o buffet conta com opções de salsichão, vazio, galeto e carne suína na chapa. Além disso, o restaurante e churrascaria está com novo espaço anexo que oferece mais lugares e comodidade aos clientes.

Com um rodízio especial de espeto corrido, além da variedade de pratos quentes, saladas e sobremesas, o restaurante CTG está entre as três marcas mais lembradas no município de Osório na categoria restaurante. A pesquisa Marcas de Valor foi realizada pela associação comercial de Osório.O espaço conta com ambiente climatizado e estacionamento. Endereço: Rua Jorge Dariva, 1140. Fone: (51) 3663 2019.

Texto e fotos: Anelize Sampaio