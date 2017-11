PTG Bocal de Prata é o Grupo mais popular do Estado

O Piquete de Tradições Gaúchas Bocal de Prata, participou no último final de semana da Final do ENART 2017 – Encontro de Arte e Tradição, na cidade de Santa Cruz do Sul representando Osório e a 23ªRT, sendo premiado como o Grupo mais popular do Estado.

Participaram 40 grupos na categoria danças tradicionais Força A, onde o Bocal de Prata ficou entre os 15 melhores grupos de dança do Estado. O grupo adulto formado por aproximadamente 40 dançarinos levou como temática “Somos personagens do tempo , numa tempestade chama dança, mostrando a influência dos quatro elementos, água, terra, fogo e ar, na formação e construção do grupo e de nossas vidas. O grupo que se formou no ano de 2013 tem se destacado a cada ano, representando Osório e agradece a todos os apoiadores, familiares e Prefeitura de Osório que acreditam no trabalho e na valorização da cultura.