Projeto “Esporte e Lazer no Rumo Certo” segue mobilizando participantes

Iniciativa fomenta a prática de esporte aliada à saúde e qualidade de vida

Entre os serviços oferecidos pelo Público Municipal de Osório, que incentivam a prática de atividades físicas está a manutenção do projeto “Esporte e Lazer no Rumo Certo”.

O cronograma das ações realizadas através do projeto tem ginástica com o professor Hélio George dos Santos “Baiano”, na Praça do Bairro Glória, nas segundas e sextas-feiras com início às 8h30min para melhor idade e pessoas dos Bairros em parceria com o ESF Medianeira.

As atividades da Praça das Carretas, nas terças e quintas feiras, a partir das 8 horas e no Centro Esportivo Davi José Fleck, nas quartas-feiras, a partir das 8h30min, também são coordenadas pelo professor Hélio.

O Futsal acontece com instrução do professor Igor Correa, no Centro Esportivo Davi José Fleck nas segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 9 horas.

Os jogos de Handebol com o professor Valdinei Hilário acontecem nas segundas, quartas e sextas-feiras, das 17 horas às 20 horas, no Centro Esportivo Davi José Fleck.

A prática do Basquete ocorre com os ensinamentos do professor Thales Becker, no Centro Esportivo, é realizada nas terças e quintas-feiras, das 15 horas às 22 horas e aos sábados, das 15 horas às 18 horas.

O Projeto da Prefeitura de Osório é executado pela Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer com apoio do prefeito Eduardo Abrahão e o Secretário Erasmo da Silva.

Fonte: PMO