Programa Lazer e Cidadania é grande investimento com as crianças

Na última terça-feira, dia 17, aconteceu no salão de eventos da 8ª BPM de Osório palestra ministrada pela Doutora Conceição Aparecida Canho Sampaio, do Juizado Regional da Infância e Juventude. A palestra está dentro do Programa Lazer e Cidadania, que está em sua 8ª edição, coordenado pelo 2º sargento Mauro Paim e instruido pelo 3º sargento Adalberto Antônio Souza da Silva.

O programa tem realização da 8ª BPM de Osório e acontece de 02 de janeiro a 23 de fevereiro com a participação de 26 crianças de 10 a 14 anos. Elas são escolhidas a partir da indicação das escolas, de acordo com alguns critérios, como melhores notas e bom comportamento. Durante a realização do projeto, as crianças não fazem uso do celular, aprendem valores de convivência, além de ter entrada franca em diversos lugares como Sítio Esperança, Parque Aquático Marina Park, Parque da Guarda em Santo Antônio, entre outros.

A palestra contou com a presença do Comandante do 8° BPM de Osório, Ten. Cel Luis Fernando Linch, o Secretário do Turismo Rossano Teixeira, Antônio Marculan e o Vereador Martim Tressoldi.

Texto e fotos: Vanessa Puls