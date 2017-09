Proerd mobiliza alunos de escola municipal em Osório

“Nossa gurizada orientada para a vida”. Esse é o lema do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) realizado pela Brigada Militar, que na noite da terça-feira (19/8) formou 78 alunos da Escola Municipal Cordeiro de Farias, localizada no Palmital, em Osório.

As crianças de seis turmas da pré-escola ao 5º ano assistiram a aulas teóricas e participaram de atividades lúdicas durante três meses, recebendo orientações, de acordo com suas idades, para identificar as pressões diretas ou indiretas que influenciam a experimentar drogas e álcool e resistir ao consumo. O programa promove a interação entre a Brigada Militar, as escolas e as famílias.

Os estudantes receberam o certificado de participação no Proerd e medalha. Os alunos vencedores dos três primeiros lugares no concurso de redação sobre o Proerd foram premiados. Kauã Rodrigues Corrêa, que escreveu a melhor redação, ganhou uma bicicleta. O segundo e terceiro colocados foram Júlia Pires de Oliveira e Arthur Morais.

O chefe do Estado-Maior do Comando Regional de Polícia Ostensiva do Litoral (CRPO Litoral) e coordenador regional do Proerd, major Marcelo Vieira da Silva explicou que o programa é um complemento à educação que os pais passam a seus filhos em casa e ao ensino das escolas. O oficial agradeceu a adesão dos estudantes e exclamou: “Nós acreditamos em vocês.”

O prefeito de Osório, Eduardo Abrahão, disse que a sociedade vive um momento de violência, pouca tolerância e de ofertas inadequadas, mas que há sempre um caminho melhor a escolher. “Que bom que na Brigada Militar há pessoas capazes de olhar o presente, garantindo a formação de meninas e meninos para o bem e, assim, promover um futuro melhor”, expressou Abrahão.

A escola prestou homenagem à soldado Elisiane Aparecida da Silva, instrutora do Proerd. A diretora Carine de Jesus ressaltou a importância do programa para guiar as crianças no caminho da cidadania e do combate às drogas.

A solenidade ainda contou com a apresentação de danças pelo grupo do Rancho Folclórico do colégio.

Também prestigiaram a solenidade o capitão Leonardo da Rosa de Souza, representando o comando do 8º Batalhão de Polícia Militar; a tenente Sílvia Fernanda Rosa Nunes da Silva, em representação à Escola de Formação e Especialização de Soldados de Osório; os secretários municipais de Educação, Lourdes Helena Gularte, e de Saúde, Emerson Magni da Silva; o delegado de Polícia Civil de Santo Antônio da Patrulha, Valdernei Tonetti; e familiares dos estudantes.

Atualmente, o Proerd é desenvolvido em cerca de 50 países, com instruções ministradas por policiais.