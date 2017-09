Processo seletivo de estudantes 2018/1: IFRS recebe pedidos de isenção na taxa de inscrição

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) recebe, de 18 a 29 de setembro de 2017, solicitações de isenção da taxa de inscrição do processo seletivo de ingresso de estudantes 2018/1. As informações, a lista com a documentação necessária, o requerimento a ser preenchido, bem como os cursos que serão ofertados, podem ser conferidos no Edital 56/2017, disponível no Portal de Ingresso.

A isenção de taxa de inscrição é um benefício concedido pelo IFRS às pessoas que comprovarem carência socioeconômica para o pagamento, mediante atendimento aos critérios estabelecidos por lei e conforme as orientações previstas no referido edital. Pode ser solicitada por quem possui inscrição no CadÚnico ou é membro de família com renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio por pessoa.

Os 17 campi do IFRS disponibilizam computador com acesso à internet para que os candidatos possam acessar o edital e seus anexos. É importante lembrar que a concessão de isenção não garante a inscrição no processo seletivo. O beneficiado deverá realizar a inscrição no período definido (9 de outubro a 7 de novembro de 2017), conforme orientações que serão publicadas posteriormente no Portal de Ingresso.

Sobre o Processo Seletivo 2018/1

O IFRS está ofertando mais de 4 mil vagas em cursos técnicos e superiores gratuitos nos 17 campi, para ingresso no primeiro semestre do ano de 2018. As inscrições estarão abertas de 9 de outubro a 7 de novembro de 2017. Já a prova ocorrerá no dia 3 de dezembro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 35,00 para os cursos de nível técnico e R$ 50,00 para os cursos de nível superior.

Os cursos técnicos são oferecidos nas formas integrado, concomitante e subsequente ao ensino médio; e os superiores, nas formas bacharelado, licenciatura e tecnologia (veja definições abaixo). Para os cursos superiores e os cursos técnicos subsequentes ao Ensino Médio, os candidatos também poderão optar por utilizar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como critério para classificação ou concorrer nas duas modalidades: prova e nota do Enem.

Datas importantes

Isenção de taxa de inscrição: 18/9 a 29/9/2017

Inscrições: 9/10 a 7/11/2017

Prova: 3/12/2017

Conheça as modalidades de cursos oferecidos: