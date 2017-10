Presidente do PDT quer harmonia política

Presidente do PDT de Osório, Luiz Gomes Anflor, o Kalu, fez uma análise da conjuntura política atual

Na última sexta-feira, o presidente do PDT de Osório, Luis Gomes Anflor, concedeu uma entrevista para o Jornal Bons Ventos em um bate-papo no Largo dos Estudantes. O objetivo é revigorar as bases com novas lideranças surgindo nos distritos e bairros do município.

Como o senhor está vendo a política atual como um todo?

Kalu – Eu acho que a política está em crise moral, aliás é mais moral do que política. Na realidade a política é uma coisa boa, o que não está funcionando sãos os políticos que fazem parte dela. A crise é moral. Não existe mais moralidade e respeito em Brasília. Temos é que trocar os personagens que estão fazendo política no Brasil.

Explique esta sua afirmação?

Kalu – Hoje os políticos não veem o bem comum. Fazem da política um balcão de negócios.

Como mudar isso?

Kalu – Através da moralidade e respeito.

Será que muda isso na próxima eleição?

Kalu – Cabe a nós, o povo, valorizar mais o seu voto. Analisar mais profundamente os candidatos. Podemos mudar sim.

E em Osório. Quais os planos do PDT?

Kalu – Estamos indo rumo ao quinto mandato. O trabalho é forte revigorando as bases com novas lideranças surgindo nos distritos e bairros. É o trabalho que um partido popular deve fazer e está fazendo. Vamos valorizar ouvindo a comunidade e jamais esquecendo as lideranças mais antigas, que tem grande conhecimento político na sociedade. Criamos um conselho para fazer uma análise política como um todo, desde a juventude até os veteranos.

E o PDT? Quais são as novidades além do conselho?

Kalu – Estamos aproximando o partido com o executivo e o legislativo trabalhando conjuntamente. Essa é a nossa meta que já está acontecendo. Trabalhamos de forma harmônica. Temos que ter unidade em cima de uma proposta política que está sendo praticada diretamente com as bases. Estamos localizados no centro da cidade na Rua Machado de Assis, esquina com a Getúlio Vargas. Temos o sonho de construir uma sede própria e vamos em busca disso.

E as eleições para prefeito?

Kalu – Ainda é cedo. Mas estamos pensando nisso. O nosso objetivo é o quinto mandato. Estamos trabalhando forte para que isso aconteça.

E o nome do candidato?

Kalu – Dentro do partido temos diversos nomes que tem todas as condições de serem candidatos São nomes fortes e com reais condições de vitória. É importante estarmos unidos principalmente com a Juventude Trabalhista e com a Ação da Mulher Trabalhista, que são de suma importância nesse processo. São segmentos do partido que fazem um grande trabalho político dentro do PDT de Osório.

E o governo municipal?

Kalu – Estamos cumprindo as promessas de campanha e até fazendo muito mais do que prometemos. Temos uma crise nunca vista com a diminuição de repasses que estão prejudicando muito o município. Mas o prefeito Eduardo Abrahão está conseguindo manter os principais programas em dia, com uma cidade cada mais vez mais bonita, com qualidade de vida. O programa Prefeitura Participativa é um exemplo disso tudo, pois estamos indo as comunidades e ouvindo mais elogios do que critica, nos mostrando a aprovação do governo municipal como um todo.