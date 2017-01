Prefeito prestigia posse de Eduardo Scani como presidente da APAE

Prefeito destacou que hoje o município tem 11 alunos da APAE trabalhando na Prefeitura

Foi realizada no final da tarde de quarta-feira (dia 11/01), a posse do empresário Eduardo Scaini como novo presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae de Osório. Participaram do ato membros da antiga e atual composição da diretoria, o prefeito de Osório Eduardo Abrahão acompanhando da 1ª dama Soraia Abrahão, além de representantes da imprensa local. O período administrativo inicia este ano e se estenderá até 2019. O dentista Danilo Borba de Souza deixou o cargo fazendo um resgate de todas as obras e projetos realizados na entidade na sua gestão bem como disponibilizou aos presentes a prestação de contas da sua administração à frente da Apae de Osório.

O prefeito de Osório Eduardo Abrahão ressaltou a importância da Apae de Osório para a inclusão dos seus alunos em todos os âmbitos na sociedade osoriense. “Há 20 anos, eu e a Soraia fomos padrinhos de uma competição entre as Apaes e foi uma experiência muito enriquecedora porque pudemos constatar a relação de afeto entre eles, com valores que muitas vezes, estão esquecidos. A Apae desperta as potencialidades desses jovens para que tenham as mesmas possibilidades que os demais. A prefeitura de Osório vai continuar dando o mesmo apoio à entidade como já foi na presidência do Danilo”, disse Abrahão que ainda lembrou do projeto de inclusão da prefeitura que tem 11 estagiários que são alunos da Apae atuando no Executivo há alguns anos.

No seu discurso de despedida, o ex-presidente da entidade relatou a sua história com a Apae que tem mais de 30 anos, começando pela fundação da instituição que teve a participação dos seus pais e onde a sua esposa Neusa trabalha. “Saio feliz porque realizamos um trabalho conjunto, confiei nas pessoas e tivemos grandes resultados. Foi muito bom. Também agradeço a parceria com a prefeitura de Osório que é fundamental para a manutenção da nossa entidade que sempre teve um apoio muito grande da nossa comunidade. Todo o evento que realizamos tem uma participação expressiva e isso nos deixa muito felizes. Desejo boa sorte ao Scaini e estaremos aqui para apoiá-lo”, disse Danilo.

O novo presidente Eduardo Scaini falou da sua ligação com a Apae e a admiração pelo trabalho realizado pela entidade. “Resolvi aceitar a esse convite porque tenho um vínculo antigo. Minha mãe em Santa Catarina, também é presidente de uma Apae. Já estou em Osório há quase oito anos e quero muito contribuir para a manutenção e novos projetos para Apae de Osório como a construção de um ginásio de esportes. E agora, em janeiro, no dia 28, já convido a todos a participarem do nosso pedágio solidário que acontecerá a partir das 9h no centro da cidade”, disse Scaini.

A Apae de Osório – Escola de Educação Especial Vó Eugênia atualmente conta com 136 alunos mas até março deve aumentar para 146 esse número. A entidade que conta com uma equipe multidisciplinar realiza ao longo do ano diversas atividades para angariar fundos para a manutenção das suas atividades. O próximo evento será um pedágio solidário no centro de Osório no dia 28 de janeiro, às 9h, que será realizado nas Ruas João Sarmento, Costa Gama e Marechal Floriano. A Apae está localizada nas margens da BR 101, km 99. O telefone para mais informações é o 3663 1142. Confira, abaixo, a composição completa da nova presidência da Apae de Osório:

Presidente – Eduardo Scaini.

Vice – Roberto Dellamora Pata.

1º Secretária – Cristiane da Silva dos Santos.

2º Secretária – Norma Daiane Martins da Silva.

1º Diretor Financeiro – Flávio Augusto Porto Alegre Dias.

2º Diretor Financeiro – Pedro Shoffen.

Diretora de Patrimônio – Gabriela Prestes Pacheco.

Diretor Social – Danilo Borba de Souza.

Conselho Fiscal – Zilma Ferrarri, Marion Oliveira dos Santos, Marizete Santiago Marques, Valdri da Silva Fraga, Leni Lobato, Paulo Cézar Souza.

Conselho de Administração – Edegar da Silva, Vera Regina Madalena Boeira, Guido Bitencourt, José Carlos dos Santos Oliveira e Vera Regina Nunes de Oliveira.

Texto e fotos: Ascom