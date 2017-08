Prefeito acompanha atividades de recuperação da Lagoa dos Quadros

A revitalização irá oferecer em espaço adequado para lazer da população de Capão da Canoa

O Prefeito de Capão da Canoa, Amauri Magnus Germano, visitou, na manhã de segunda-feira (7), os serviços de revitalização da Lagoa dos Quadros. O executivo municipal, há aproximadamente duas semanas, iniciou as atividades para a retomada da Lagoa como um espaço de incentivo ao esporte, convívio, lazer e bem-estar da população caponense.

O resgate da Lagoa dos Quadros, enquanto espaço de uso comum da comunidade, incentiva também a prática de esportes náuticos como jet-ski, windsurf, kitesurf, stand-up paddle e vela. Assim como na década de 1980, a recuperação irá oferecer um espaço adequado para lazer da população de Capão da Canoa.

Acompanharam as atividades, juntamente com o Prefeito Amauri, o Secretário de Meio Ambiente e Planejamento, Jorge Arbello, e do Secretário de Turismo, Indústria e Comércio, Raphael Ayub, além dos demais servidores.

Para o Prefeito de Capão da Canoa, Amauri Magnus Germano, retomar as atividades na beira da lagoa fortalece o desenvolvimento social, econômico e cultural do município. “É um espaço histórico, por isso devemos não focar apenas na nossa orla e beira-mar, mas também a região da lagoa que é extremamente importante para a nossa cidade”, afirma.

O Prefeito Amauri ocupa hoje a vice-presidente da Associação dos Municípios do Litoral Norte (Amlinorte) e, em 2018, será o presidente da Associação. Retomando as atividades da Lagoa, a intenção é estimular projetos e ações regionalizadas, incluindo outras cidades da região no roteiro do turismo náutico.

Texto e fotos: Bernardo Zamperetti