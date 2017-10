Plantão das Farmácias em Osório

Com base no Decreto nº 155/2017, segue funcionando em Osório o plantão das Farmácias, em sistema de rodízio. O serviço disponibilizado desde 2016 facilita a compra de medicamentos em ocasiões fora do horário comercial. A ordem do plantão 24 horas prevê que o estabelecimento realize o atendimento num período de sete dias, ou seja, inicia a zero hora de segunda-feira até às 7 horas do mesmo dia.

Confira a ordem das Farmácias que fazem o plantão:

– Comércio de Medicamentos Brair Ltda /Rua Machado de Assis, 441 – FARMÁCIA SÃO JOÃO, de 11/09/2017 a 17/09/2017;

– Farmácia Pereira Hermann Ltda / Rua João Sarmento, 400-01 – FARMAIS (frente ao Hospital), de 18/09/2017 a 24/09/2017

– Hercílio Moacir Pereira da Luz ME / Rua Costa Gama, 891 – esquina com Major João Marques, de 25/09/2017 a 01/10/2017;

– Comércio de Medicamentos Brair Ltda / Rua João Sarmento, 491 – FARMÁCIA SÃO JOÃO (esquina Hamburgueria), de 02/10/2017 a 08/10/2017;

– Comércio de Medicamentos Brair Ltda / Av. Getulio Vargas, 930 – FARMÁCIA SÃO JOÃO (antiga loja Quero Quero), de 09/10/2017 a 15/10/2017;

– Drogaria Tio Toni Ltda / Rua Cônego Pedro Jacobs, 877/sl 03 – FARMÁCIA TIO TONI, de 16/10/2017 a 22/10/2017/;

– Torres & Trevisan Ltda / Rua João Sarmento 437/sl 01 – AGAFARMA (Na Cedil), de 23/10/2017 a 29/10/2017;

– Silvana Velho Pereira / Rua Marechal Floriano Peixoto, 1089/sl 03 – FARMAIS (ao lado da Casa Maria), de 30/10/2017 a 05/11/2017;

– Life Farmácia Ltda EPP/ Rua Quinze de Novembro, 1101/ 01,04,06 – LIFE FARMÁCIA de 06/11/2017 a 12/11/2017;

– Rosana F. F Silveira / Rua Marechal Floriano Peixoto, 764/01 – PHARMADERM, de 13/11/2017 a 19/11/2017;

– MME Med Ltda./ Rua João Sarmento 391 – FARMÁCIA HOSPITAL (dentro do Hospital), de 20/11/2017 a 26/11/2017;

– DMTOP Comércio de Medicamentos e Cosméticos/ Rua Machado de Assis 455 – MAXXI ECONÔMICA (esquina Caixa Econômica), de 27/11/2017 a 03/12/2017;

– Farmácia Pizzolotto Ltda./ Rua Costa Gama 771 – FARMÁCIA LÍDER/ASSOCIADAS (em frente do Dalpiaz), de 04/12/2017 a 10/12/2017;

– DMTOP Comércio de Medicamentos e Cosméticos Ltda/Rua 24 de maio, 268, Loja 01 – MAXXI ECONÔMICA (em frente ao Santander), de 11/12/2017 a 17/12/2017;

– Luis Roberto Peroza/Rua Major João Marques, 360, Sala 03 – FARMÁCIA CENTRAL, de 18/12/2017 a 24/12/2017;

– DIMED S.A Distribuidora de Medicamentos/ Avenida Getúlio Vargas, 525 – PANVEL (esquina com João Sarmento), de 25/12/2017 a 31/12/2017;

– DIMED S.A Distribuidora de Medicamentos/ Rua Major João Marques, 515 – PANVEL (esquina Banrisul), de 01/01/2018 a 07/01/2018;

– Drogaria Menotti Ltda./Rua Costa Gama, 747, Sala 03 – FARMASERVICE, de 08/01/2018 a 14/01/2018;

– Farmácia Caravágio Ltda-EPP/ Rua Lafayete Pereira dos Santos, 552, Sala 02 – FARMÁCIA CARAVÁGIO, de 15/01/2018 a 21/01/2018;

– JC Comercio de Medicamentos Ltda-ME / Av. Getúlio Vargas 1270 – DROGABEL, de 22/01/2018 a 28/01/2018;

– Comércio de Medicamentos Brair Ltda / Rua Costa Gama 808 – FARMÁCIA SÃO JOÃO, de 29/01/2018 a 05/02/2018;

– Ferreira Pizzolatto/Rua Machado de Assis, 407 – FARMÁCIAS ASSOCIADAS, (ao lado da Panter), de 06/02/2018 a 12/02/2018.