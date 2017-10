Personal Med completa dois anos em Osório

A clínica Personal Med completou dois anos em Osório. Com profissionais da área da saúde, que atuam em diversas áreas, a clínica conta com salas prontas para que o especialista atenda sem se preocupar com a gestão de espaço. “Muitas vezes o especialista não quer arcar com aluguel mensal de sala ou com gasto de uma montagem de um consultório. Aqui ele pode escolher o dia e turno que quer trabalhar. Além disso, a estamos cada vez buscando parcerias em diversas especialidades”, conta o proprietário Guilherme Dexheimer.

Localizado na Avenida Getúlio Vargas 1010, o local conta com ambiente climatizado, sala de espera e estacionamento local. A clínica conta salas disponíveis para locação. Atualmente, a equipe é formada pelo Traumatologista Renato Dexheimer, nutricionista Cinara Zanoni, clínico geral Airton Andrade, fisioterapeuta Graziela Sassi, dermatologista Claudie Boneti, psiquiatra Rubens Mazini e psicólogas Mariseli Souza, Talita Bitencourt e Aline Mauer. Fone: (51) 3148-0101.