Pequena osoriense participa do Miss Universe

A pequena Helena, filha de Tatiane Colusso Portela e Paulo Henrique Ferrari está participando do concurso Mini Miss Universe Rio Grande do Sul, representando a cidade de Osório. Com apenas dois anos e 11 meses, ela tem mostrado que leva jeito pra coisa.

O Mini Miss Universe é o mesmo concurso que o Miss Rio Grande do Sul, porém em uma versão que dispõe das categorias Baby, Mini, Mirim, Infantil, Infanto, Juvenil, Se nior e Maturidade. As participantes são avaliadas em diversos quesitos, como beleza, desenvoltura e dicção verbal. A final acontecerá nos dias 15 e 16 de julho. Além do desfile, Helena participará do show de talentos, que consiste em um vídeo de dois minutos e 30 segundos, para o qual ela ganhou o patrocínio do Studio 10, de Osório. O vídeo mostrou os talentos da pequena miss junto a alguns pontos turísticos da cidade.

Segundo Tatiane, tudo começou no ano passado, quando ela começou a frequentar a escola, com um ano e sete meses. “Helena começou a mostrar um lado mais espontâneo e mostrou ser muito vaidosa, adora um batom. Ela diz ‘Olha, mamãe, eu sou uma princesa'” conta.

A menina estuda na Escola de Educação Infantil Dos Pimpolhos, de Osório, onde tem aulas de dança, música e expressão corporal. “Numa dessas postei uma foto dela, sem pretensão nenhuma, vestida de bailarina antes de ir pra escola. Foi uma foto que teve muitas curtidas, depois disso não cheguei a ir atrás. Em janeiro mandei uma foto dela pra algumas agencias, mas preferi esperar, não firmei contrato com nenhuma. Nisso, o Paulo Moura, que é o coordenador do Mini Miss Universe Rio Grande do Sul, me passou o regulamento do concurso” destaca Tatiane.

Que a Helena é uma graça, não há dúvidas, agora resta esperar o resultado.

Texto: Vanessa Puls

Fotos: Arquivo pessoal