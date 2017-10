Osório sediou a 1ª Mostra de Educação Popular em Saúde

Evento marcou o encerramento do Curso de Aperfeiçoamento em Educação Popular em Saúde – EdPopSUS II

O Largo dos Estudantes Sônia Chemale foi o local da realização da 1ª Mostra de Educação popular em saúde do Litoral norte Gaúcho: Culturando o SUS, na última quinta-feira (5/10).O evento que marcou o encerramento do Curso de Aperfeiçoamento em Educação Popular em Saúde – EdPopSUS II, contou com a presença dos Agentes Comunitários de Saúde de Osório,

imbé, Capivari do sul e palmares do Sul.

O objetivo do curso foi pensar e os processos educativos e a prática com consciência crítica e cidadania participativa. A Mostra foi realizada com o apoio das prefeituras dos municípios já mencionados, da Escola de Saúde Pública – RS, ET-SUS-RS e Hospital São Vicente de Paulo. O curso que fechou com a Mostra foi realizado pela

Secretaria de Estado da Saúde, por meio da Escola de Saúde Pública, Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, Secretaria de Gestão Estratégia e Participativa do Ministério da Saúde e a Fundação Oswaldo Cruz, com apoio da Secretaria Municipal de Osório.

Participaram o Curso foi sediado em Osório, com aulas no Auditório do Posto Central e também no auditório do

Hospital São Vicente de Paulo. Participaram da Mostra o secretário da Saúde de Osório, Emerson Magni; a Coordenadora dos Agentes Comunitários de Saúde, da Atenção Básica e do setor de odontologia do município de Osório, Diana Zanoni; a representante da EdPopSUS II, Ana Lúcia Maciel e a representante da Escola de Saúde Pública, Rejane de Carvalho.