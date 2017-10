Osório realiza matrículas, rematrículas e transferências nas escolas municipais

Atenção pais e responsáveis de alunos. Foi publicado o edital que torna público o prazo das inscrições para matrícula, rematrícula e transferência nas Escolas Municipais de Educação Infantil e do Ensino Fundamental de Osório, para o ano letivo de 2018.

Serão abertas as inscrições para matrícula, rematrícula e transferência nas Escolas Municipais de Educação Infantil e do Ensino Fundamental, para o ano letivo de 2018, conforme especificações abaixo:

– Inscrições para alunos novos/transferências (somente de 1º ao 9º ano e para as escolas que não garantem vagas para todos os interessados):

Período: 01 a 24 de novembro de 2017.

Local: Na escola de interesse.

Documentos: Certidão de nascimento e identidade (se tiver) da criança e comprovante de residência (original e cópia) atualizado, em nome dos pais ou com declaração autenticada em cartório.

Divulgação dos resultados: 27 e 28 de dezembro de 2017.

Critérios de vagas: por zoneamento (Lei nº 9.394/96, art. 4º, inciso X: O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: “vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 (quatro) anos de idade.”).

– Matrículas para alunos novos/transferências (de 1º ao 9º ano):

Divulgação das vagas: Ocorrerá nos dias 27 e 28 de dezembro de 2017.

Período: De 06 a 16 de fevereiro de 2018.

Local: Na escola de interesse.

Requisito para candidato do 1º ano: 06 anos completos até 31 de março de 2018.

Documentos: Certidão de nascimento e identidade (se tiver) da criança, comprovante de residência (atualizado e que esteja no nome do pai/mãe ou com declaração autenticada em cartório), documento dos responsáveis e histórico escolar.

Critérios de vagas: por zoneamento (Lei nº 9.394/96, art. 4º, inciso X: O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: “vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 (quatro) anos de idade.”).

– Das inscrições para alunos novos/pré escola:

Pré escola II

Requisito: 05 anos completos até 31 de março de 2018.

Período: 06 de novembro a 30 de novembro de 2017.

Cronograma de remanejo por Escolas:

– De 06 a 08 de novembro de 2017: Escola Nehyta Ramos, Escola Mundo Mágico e Escola Municipal de Educação Infantil Criança Feliz.

– De 13 a 14 de novembro de 2017: Escola Municipal de Educação Infantil Laranjinha, Escola Municipal de Educação Infantil Santa Luzia e Escola Municipal de Educação Infantil Professora Cristina, Escola Municipal de Educação Infantil Estrelinha do Mar-Matheus Closs.

– De 20 a 22 de novembro de 2017: Escola Municipal de Educação Infantil Nossa Senhora da Conceição, Escola Municipal de Educação Infantil Bem Me Quer.

– De 27 a 29 de novembro de 2017: Escola Municipal de Educação Infantil Leonel de Moura Brizola, Escola Municipal de Educação Infantil Cantinho da Alegria e Escola Municipal de Educação Infantil Paraíso da Criança.

– Dia 30 de novembro de 2017: Escolas particulares e outras.

Pré-Escola I

Requisito: 04 anos completos até 31 de março de 2018.

De 11 a 13 de dezembro de 2017: 04 anos alunos novos.

Local: Central de vagas do Município, na Secretaria de Educação.

Documentos: Certidão de nascimento e identidade (se tiver) da criança (original e 02 (duas) cópias, comprovante de residência atualizado (original e 02 (duas) cópias, em nome dos pais ou com declaração autenticada em cartório e 01 (uma) foto atual 3×4.

– Matrículas para alunos da pré-escola:

Requisito: 04 anos (Pré-escola I) completos até 31 de março de 2018 – Período: 18 a 22 de novembro de 2017 (com documento da inscrição da SME e cópias solicitadas).

Requisito: 05 anos (Pré-escola II) completos até 31 de março de 2018 – Período: 1º a 15 de dezembro de 2017 (com documento da inscrição da SME e cópias solicitadas).

Local: Na Escola encaminhada pela Central de vagas (com autorização da Secretaria Municipal de Educação).

Critérios de vaga no turno pretendido: Por ordem de chegada no ato da matrícula na escola.

– Rematrícula (Educação Infantil/Ensino Fundamental):

A rematrícula é a confirmação da família de que o aluno permanecerá na escola no ano letivo seguinte. Aluno que não for rematriculado no período estabelecido neste edital, não terá garantida a vaga no mesmo turno do ano anterior.

Período: de 24 de outubro a 24 de novembro de 2017;

Local: Na Escola onde o aluno está matriculado em 2017.

Mais informações poderão ser obtidas pelo site oficial www.osorio.rs.gov.br e pelo telefone 51 3663 8232.

Todas informações estão no edital Nº 207/2017:

http://www.osorio.rs.gov.br/uploads/paginadinamica/30038/2072017.pdf