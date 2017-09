Osorienses participam de grupo de expedição para Patagônia

Ingrid Isoppo e Leandro Knobloch farão parte do grupo que irá gravar um documentário de turismo de natureza e aventura

Uma kombi, um santana e dez novos amigos. O grupo com profissionais de diversas áreas e cidades se uniu para realizar um sonho em comum: gravar um documentário sobre a expedição na Patagônia com foco no turismo de aventura, esportes e registros da natureza. Os osorienses Leandro Knobloch e Ingrid Isoppo já estão prontos para este novo desafio. Eles irão partir em outubro e percorrerão uma rota no período de três meses.

O projeto “Mochilão Brasil”, idealizado por Leandro, surgiu com o objetivo de documentar e catalogar destinos com a ajuda de apoiadores. “Nasci em um motorhome e já percorri 24 estados. Durante a minha trajetória fiz cursos na área de fotografia e comecei a fazer registros dos lugares. Trabalhei durante quatro anos na área financeira em uma empresa de Tramandaí e larguei tudo para viver esta experiência. Já estamos nos preparando e vamos de kombi”, conta Leandro. Já Ingrid Isoppo, é naturalista, terapeuta mestre de reiki, estilista e especialista em marketing e psicopedagogia. Ela agrega seus conhecimentos intuitivos buscando uma grande conexão com a natureza. “É um projeto muito lindo. Tudo será compartilhado, pois todos estão ligados pela mesma essência”, destaca Ingrid.

Dentro do roteiro, estão atividades que vão desde trekking, escalada, canoagem, vivências na natureza, até o registro da migração dos animais, que ocorre nesse período. A prática de esportes aquáticos será realizada nos lagos e lagoas de degelo, em uma das regiões mais bonitas da América. As trilhas vão acontecer entre montanhas da Cordilheira dos Andes, passando por circuitos de escalada e rapel, em Torres del Paine. Diariamente, os participantes irão realizar registros que serão divulgados nas redes sociais do Mochilão Brasil e pelo site mochilaobrasil.com.br. Em território argentino ou terras chilenas, o grupo testará seus limites para captar a essência de uma grande aventura.

Texto: Anelize Sampaio / Fotos: Divulgação