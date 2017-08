Os frutos do amor de um pai

Ser pai é, sem dúvida, a maior realização que um ser humano pode ter. Assim como uma mãe, um pai faz toda a diferença na vida de um filho. Ser pai é ser complemento, um pai projeta uma imagem na qual o filho se espelhará por toda a vida, será sempre um exemplo. Ser pai é vencer o cansaço, sentar do lado do filho e ouvir os seus aprendizados. Ser pai é presenciar todas as mudanças e dar apoio durante todo o caminho.

Seu Iloirdo, aos 78 anos de idade é pai de 11 filhos, avô de 20 netos e casado há 55 anos com a dona Belmira (77), ele mostra que é um exemplo de garra e, principalmente, de amor. Ele conta que já conhecia Belmira desde criança, ambos moravam em Santo Antônio da Patrulha/RS, onde começaram a namorar, casaram, tiveram quatro filhos e depois vieram para Osório.

Na localidade de Aguapés iniciaram uma nova vida, criaram seus 11 filhos e lá residem até hoje. Trabalhar no campo sempre foi sua paixão e era do cultivo que tirava todo seu sustento e de sua família. Seu Iloirdo se emociona ao lembrar das dificuldades que enfrentou, mas recorda feliz das muitas histórias que o trouxeram até aqui. Os filhos, hoje a maioria são casados, alguns, inclusive, moram em outras cidades, mas pra ele é gratificante vê-los seguindo suas vidas. “sempre tivemos a coragem de vencer e tudo que pudemos fazer por eles a gente fez”

São histórias como a dele que nos mostram o quão forte é o significado da palavra pai.

Reportagem: Vanessa Puls

Fotos: Arquivo Pessoal