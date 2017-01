Ocorre primeira ação da operação Verão São Vicente

No último final de semana, ocorreu a primeira ação da operação Verão São Vicente na beira da praia de Atlântida Sul. Durante a manhã de sábado (07), o Hospital Beneficente São Vicente de Paulo realizou aferição de pressão arterial, e orientou, através de sua nutricionista Scheila Ortolan, sobre a importância dos cuidados com a hidratação durante o verão. Recebemos a visita do presidente da Câmara de Vereadores de Osório, Sr. Martin Tressoldi. No sábado que vem (14), tem a participação da Enfermeira do Hospital, Camila Kingeski, que dará orientações sobre quais são os cuidados que devem ser tomados em casos de afogamento. Ensinando como realizar corretamente técnicas de reanimação.

Fotos: Arthur Isoppo