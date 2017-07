Novo Up: Feito de novas ideias

Guaibacar destaca o modelo que revolucionou o conceito de segurança, tecnologia e design

Imagine um carro que lhe completa, não só em segurança, praticidade e entretenimento, mas também em estilo. As diferentes versões do novo UP 2018 chegou na Guaibacar de Osório e passa a contar com a nova linguagem global de estilo da Volkswagen, jovial e esportiva, além de trazer tecnologias e equipamentos inéditos no segmento.

De acordo com o gerente da Guaibacar, Fabrício Casseres de Souza, o Up ganhou o conceito de cinco estrelas de segurança do Latin NCAP. O Programa de Avaliação de Carros Novos para América Latina e o Caribe oferece aos consumidores informações independentes e transparentes sobre os níveis de segurança que tem os diferentes modelos de veículos no mercado. “Convidamos a todos para fazer um test drive para sentir o conforto do espaço interno e enriquecer a sua experiência ainda mais atrás do volante. Além disso fazemos a avaliação seu carro usado, podendo receber até 100% da tabela fipe na troca do seu carro”, destaca Fabrício.O motor 1.0 TSI Total Flex foi um marco na indústria nacional em termos e inovação, eficiência energética e prazer ao dirigir. Esse motor reforça a identidade da Volkswagen como empresa líder em inovação.

A Guaíbacar disponibiliza o carro em cinco versões. O Take UP! tem interior projetado para trazer total praticidade e segurança. De série, tem o “sit & adjust” no banco do motorista com ajuste milimétrico de altura, compartimentos que deixam tudo à mão, airbag duplo, freios ABS com EBD de série e outros itens indispensáveis. O Move UP! conta com ambientação interna, duas opções de cor e o computador de bordo com 10 funções “infotrip” , que traz um cuidado especial no acabamento, painel com “pad” texturizado e design arrojado. O CROSS UP! traz o visual off-road, destacando sua robustez e agressividade com componentes exclusivos para quem busca um hatch urbano sem abandonar o espírito aventureiro. Já o HIGH UP! conta com uma generosa lista de itens de série e as combinações de cores do interior e com espelhos retrovisores externos eletricamente ajustáveis, com luzes indicadoras de direção integradas e sensor de estacionamento traseiro “park pilot”, entre outros itens. Outro lançamento que já está chegando na revenda é o Pepper Up em uma versão mais esportiva.

Outra novidade é o Composition Phone, novo aplicativo maps + more da Volkswagem que transforma o seu smartphone em uma multiferramenta para sintonizar funções de rádio, navegar offline, indicar funções de consumo, tempo de condução, quilometragem e outras. E, se estiver navegando online, ainda informa a melhor rota a ser utilizada. No design, os destaques são o novo para – choque dianteiro com área central em preto brilhante, grade com novas linhas, luzes indicadoras de direção com função comfort blinker, espelhos retrovisores externos na cor do veículo, nova iluminação ambiente e painel renovado. Com alta tecnologia o Up conta como Keyless – sistema de alarme com comando remoto, sensores de chuva e crepscular com coming e leaving home. O espaço interno conta com volante multifuncional de couro, direção elétrica, sensor de estacionamento traseiroe e computador de bordo plus. Há 10 anos em Osório, a Guaíbacar fica localizada na RS 389, 1515. Fone: 3663 4500.

Texto: Anelize Sampaio

Fotos: Anelize Sampaio/Divulgação