Novembro Azul conta com programação em Osório

Objetivo é a conscientização dos homens sobre a prevenção e diagnóstico do câncer de próstata

Dentro da campanha de conscientização sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata, a Prefeitura de Osório e a Secretaria da Saúde realizam atividades voltadas aos homens durante o Novembro Azul. A programação conta com seminários e atendimento nos postos de saúde em diversas localidades.

O câncer de próstata é a doença que mais acomete o homem (excetuando-se o câncer de pele não melanoma), e a segunda causa de morte por câncer na população masculina, atrás apenas do câncer de pulmão. No Brasil, anualmente, mais de 61 mil pacientes são diagnosticados com a doença.

Anualmente a campanha do Novembro Azul tem como objetivo informar a população sobre o que é o câncer de próstata. Um dos focos da mobilização mundial é incentivar os homens a manterem consultas de rotina com urologista. O especialista é capaz de realizar uma avaliação individualizada sobre o risco de desenvolvimento da doença.

A partir dos 50 anos todo homem deve consultar um urologista regularmente para uma avaliação individualizada. Por meio desta avaliação inicial, que inclui analise dos fatores de risco, o médico define a periodicidade de realização dos exames. Caso o paciente seja negro ou tenha parentes de primeiro grau com história de câncer de próstata, o indicado é que a avaliação seja iniciada aos 45 anos.

Programação do Novembro Azul

08/11/17- Abertura: Seminário da saúde do homem – 19h30min às 22h

Local: auditório da FACOS;

14/11/17 e 28/11/17- Posto de Saúde Aguapés – (51)3683-8012- Rua Adélia Titoni, 41

Atendimento ao homem, das 18h às 21 horas

07/11/17 e 28/11/17- Posto de Saúde Albatroz (51)3663 3321-Rua Major João Marques, 2259

Atendimento ao homem das 18h às 21 horas

06/11/17 e 27/11/17- Posto de Saúde Atlântida Sul (51)3603-7678 – Rua Leme, 515

Atendimento ao homem das 18h às 21 horas

14/11/17 e 28/11/17- Posto de Saúde Caravágio (51)3663-3825- Rua Farroupilha, 345

Atendimento ao homem das 18h às 21 horas

07/11/17 e 28/11/17-Posto de Saúde Laranjeiras 51-3663 9267- RS 030 KM 77 Parada 227.

Atendimento ao homem das 18h às 21 horas

06/11/17 e 27/11/17Posto de Saúde Primavera 51-3663 7614- Rua Terra de Areia, 380

Atendimento ao homem das 18h às 21 horas.

Colaboradores: Coalizão Osório, Rotary Clube, Casa da Amizade, Centro empresarial, FACOS, Corsan, Bottero, Beira Rio, Hospital São Vicente de Paulo.