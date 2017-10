Nostra Casa de Maquiné

Empresa familiar de supermercado completou 22 anos de existência no município

O casal Geraldo e Silvoni Dalpiaz junto com os filhos Natália, morgana e Eugênio, dirigem o negócio familiar nostra Casa Supermercado em maquiné. a professora Silvoni conta como foi o início de tudo, um pequeno mercado que ao longo do tempo foi duplicada .“As crianças cresceram e hoje estão todos juntos administrando o negócio da família”, diz ela. Natália, que também é psicóloga lembra com carinho o desenvolvimento da empresa. “por um tempo nós saímos de casa em busca do curso superior. Me formei em Psicologia e depois voltamos para ajudar a família.” morgana é formada em Educação Física e por um tempo morou no Rio de Janeiro e também voltou para maquiné. Hoje ambas, junto com o irmão Eugênio tocam com muito amor o supermercado. O irmão Eugênio cursa Administração de Empresas na Unicnec. Desde junho do ano passado, os três assumiram a direção dos Supermercados Nostra Casa.

Como linha de trabalho eles desenvolvem o negócio empresa familiar de supermercado completou 22 anos de existência no município Família da Nostra Casa acompanha o desenvolvimento da empresa por gerações visando manter a tradição e a relação mais próxima do cliente. A fidelidade do cliente é de extrema importância aos jovens dirigentes do Nostra Casa. “Crescemos aqui dentro e procuramos manter a qualidade de vida e o bem estar das pessoas”, diz Natália. Morgana completa a frase da irmã ressaltando que é importante fazer com que a pessoa se sinta em casa dentro do estabelecimento. Uma frase diariamente é colocada na entrada do supermercado visando melhorar a autoestima de todos.

A relação com os clientes supera o próprio horário do trabalho já que no final da tarde é tradicional a reunião de pessoas na frente do Supermercado para bater um papo e tomar chimarrão com o patriarca da família. nos planos dos jovens proprietários está a renovação da fachada do prédio, a criação de um novo logotipo de valorização da marca, e manter todas as atividades valorizando o progresso do município, que tem uma grande futuro, segundo eles, na área do turismo, além da parceria com os fornecedores para proporcionar aos clientes sempre preços justos e produtos de qualidade.