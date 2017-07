MoExP: Inscrições abertas para todas as modalidades de participação

Estão abertas, até 11 de agosto de 2017, as inscrições para participação na 7ª edição da Mostra de Ensino, Extensão e Pesquisa (MoExP) do Campus Osório. São quatro possibilidades de participação: Apresentação de trabalhos, Maratona de Programação, oferta de minicursos e avaliador. Todos os regulamentos e informações complementares podem ser conferidos no site do evento.

A MoExP será realizada nos dias 18 e 19 de setembro de 2017, com atividades previstas para o Largo dos Estudantes e para o Campus Osório. A Mostra é uma atividade de cunho científico-tecnológico-cultural que promove a interlocução entre alunos de Ensino Médio, de Ensino Superior e Pós-Graduação, a partir da exposição de trabalhos desenvolvidos no ambiente educacional. O objetivo geral do evento é contribuir para a difusão do conhecimento produzido nas dimensões do ensino, da pesquisa e da extensão no âmbito das Instituições públicas e privadas.

Para a apresentação de trabalhos, serão selecionados por comissão de avaliação, 80 trabalhos de Ensino Médio e Técnico e 40 de Ensino Superior e Pós-graduação. A divulgação dos trabalhos selecionados será feita em 30 de agosto, data em que também serão anunciados os minicursos a serem desenvolvidos. As inscrições para os minicursos ocorrerão de 1º a 15 de setembro. Já o resultado da seleção de avaliadores sai até 14 de agosto.

A Maratona de Programação é um evento paralelo à MoExP que visa promover a capacidade de trabalho em equipe, a criatividade e a habilidade de solucionar problemas de software mesmo sobre pressão. Será realizada no dia 18 de setembro, com o credenciamento dos times às 18h45min e encerramento às 22h15min.

Fonte: IFRS – Campus Osório