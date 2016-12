Mercearia com produtos diferenciados em Osório

Cervejas artesanais e ingredientes especiais para as festas de final de ano

As festas de final de ano já estão chegando e a Mercearia Sabores Coloniais traz muitas novidades para tornar este momento ainda mais especial. A loja oferece produtos nacionais e importados para os amantes da culinária e apreciadores de bebidas, que procuram bom gosto aliado ao preço acessível no Litoral Norte.

Um ambiente aconchegante com prateleiras recheadas com marcas do mundo todo. A inovação é oferecer ao cliente produtos que não são encontrados em supermercados. A Mercearia engloba itens como azeites aromáticos, azeite de dendê, gergelim e girassol, sais e temperos especiais, conservas, geleias, mel, biscoitos, chocolates, nozes, castanhas, patês sem glúten e lactose e pastas. Uma novidade é o creme de chocolate fit com biomassa nos sabores de amendoim, coco, avelã e meio amargo, que traz muitos benefícios para a saúde. Os produtos naturais derivados do coco completam a lista com suas diversas opções de uso. Os queijos mussarela, gorgonzola, parmesão, mussarela de búfala, queijo colonial e lanche sempre contam com promoções.

As cervejas artesanais são uma ótima opção de presente. Cerca 40 marcas estão disponíveis, dentre elas estão as cervejas feitas com ingredientes inusitados, que dão mais sabor a bebida, como a farinha de polenta, açúcar mascavo, melado e opções sem glúten. A loja também oferece uma carta especial de espumantes e vinhos importados e nacionais, além dos sucos orgânicos. As bebidas e conservas contam com descontos especiais. Também são montadas cestas para ocasiões especiais como o Natal. A Mercearia fica localizada na Rua Marechal Floriano, 750 Sala 03. Fone: (51) 36631052.

Aceita-se cartões, inclusive o Refeisul.

Texto e fotos: Anelize Sampaio