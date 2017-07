“Me sinto tão em casa que só falta a sala e o cafezinho”

Lúcia Rosa, 77 anos, professora aposentada, é cliente fiel do Supermercados Dalpiaz. Pelo menos duas vezes por semana ela realiza suas compras na loja da Marechal Floriano, centro de Osório/RS. Dona de um sorriso espontâneo e uma ternura sem igual, ela é reconhecida com carinho por toda a equipe de colaboradores. “Faz parte da minha vida”, define Rosa.

Como iniciou sua relação com o Supermercados Dalpiaz?

Faz um bom tempinho. Quando o negócio ainda era um atacado e arrozeira (entre as décadas de 1950 e 1960). Nós comprávamos em quantidade, grandes sacos de batata, arroz, feijão, etc… Não existia o modelo self-service, em que utilizamos o carrinho de compras. Então, posso dizer que acompanhei cada passinho do crescimento da empresa até hoje.

O que a senhora mais gosta no supermercado?

Sem dúvidas, do atendimento. É o diferencial. Sou bem recebida em todos os setores. O ambiente é sempre limpo, todos são atenciosos e queridos. No Dalpiaz, compro de olhos fechados. Se procuro algum produto, fazem questão de me acompanhar até o local onde está. Os guris da entrega, quando vão lá em casa, já sabem o caminho da cozinha.

As meninas do caixa, da padaria, os rapazes do açougue, são incríveis. Enfim, para mim, é uma grande família.

Algum episódio marcante?

Fiquei triste demais com o incêndio da loja (Marechal Floriano) em 2005. Foi como perder uma pessoa especial. Resolvi pela primeira vez comprar em outro estabelecimento, mas não gostei. Não me senti bem. Continuei como cliente na Júlio de Castilhos. Quando reabriu foi maravilhoso. A sensação que tenho quando entro no Dalpiaz é única!

Onde a senhora se sente mais à vontade na loja?

Adoro o cantinho das frutas e legumes. É um verdadeiro ponto de encontro. Revejo meus ex-alunos, minhas amigas, converso com tanta gente. Vou confessar uma coisa: às vezes dá vontade de comer uma fruta diferente, que não está na prateleira, e comento com os guris do hortifruti. O que eles fazem? Encomendam só porque eu pedi! Mas isso não precisa publicar no jornal, né? (gargalhadas).

Texto e fotos: Renan Sampaio