Maquiné sediará dia de campo de oleicultura

Será realizado no município de Maquiné, no dia 29 de setembro, o dia de campo “Soluções tecnológicas e sociais para a olericultura”. O evento é uma promoção da Prefeitura, EMATER/RS – Ascar, AGROCOMAPA e Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Maquiné.

A propriedade de Elton e Daniela Bobsin, localizada na Linha Cachoeira, sediará o evento. Estão sendo cultivadas diversas variedades de folhosas e brássicas das empresas parce iras no Evento.

Outros temas que serão abordados são a Saúde do Trabalhador, com objetivo de redução da penosidade do trabalho, e Solos, com enfoque em adubação verde. Haverá também exposição de fertilizantes, implementos agrícolas, controle biológico, substratos, energia solar e irrigação.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria da Agricultura fone 51-36281322 e no escritório da Emater – 51 3628 1347.