MADECOM – Rede PRÓ realiza campanha a nível nacional

Neste ano, dois carros foram sorteados, um para Osório e outro para Chapecó – SC

A MADECOM – Rede PRÓ é uma empresa que atua no mercado desde 1995, atendendo todo o litoral com venda de MDF e ferragens para Móveis. Os clientes são, na maioria, marceneiros e indústrias de móveis e esquadrias. “Montamos uma coleção própria de MDF que é a “Coleção Pró de MDF” com as melhores opções do mercado com padrões diferenciados, selecionados por especialistas na área de arquitetura e designers de móveis. O cliente que comprasse um determinado valor de produtos da nossa Coleção Pró de MDF, ganhava um cupom e concorreria a um carro Zero km. Todos os anos acontece a campanha, que funciona sempre no final de ano entre os meses de Setembro e Dezembro. Já foram sorteadas máquinas de marcenaria e camionetes HR” salienta o gerente, Leonardo Rossi. A empresa fica localizada na RS 030, 660, em Osório, e faz parte da Rede Pró, uma rede nacional de revendas do segmento da marcenaria, composta por parceiros de negócios e pela PRÓ Negócios.A rede tem em torno de 73 lojas no Brasil. A campanha foi a nível nacional e teve dois carros como premiação, saindo um para Osório, cujo ganhador foi Pablo Rosa Dalpiaz e outro para Chapecó – SC. Mais informações sobre a MADECOM através do telefone (51) 3663-2624.

* Para maiores informações sobre a campanha acesse o regulamento no site www.pronegocios.net.br.

Certificado de autorização da Caixa nº 6-2968/2016.

Texto: Vanessa Puls