Jovem de 12 anos destaca-se na natação

Atleta iniciou na Escola Peixinho Azul, em Osório, e já participou de várias competições

Filha de Luis Antônio e Silvia Valmorbida, Gabriela Rosa dos Santos, natural de Pinhal/RS, vem ganhando destaque na natação. Segundo o pai, Gabriela começou a nadar aos 10 anos, na Escola de Natação Peixinho Azul, em Osório, pela qual eles são muito gratos por todo o apoio dado desde sempre. Luis conta que mudaram-se para Osório no ano passado, devido a dificuldade de ter que se locomover até a cidade para realização das aulas e demais treinos.

No início de 2017, a atleta associou-se ao Grêmio Náutico União, um dos maiores clubes esportistas da América Latina e o terceiro maior no Brasil. Gabriela já participou de diversos campeonatos. Recentemente, nos dias 06 e 07 de abril, participou do Torneio de abertura em Porto Alegre, no qual medalhou em todas as provas que nadou, garantindo seis medalhas (cinco de prata e uma de bronze).

No torneio Sul-Brasileiro Mirim-Petiz, que aconteceu nos dias 05, 06 e 07 de maio, no Grêmio Náutico União, a jovem não deixou a desejar, foi lá e garantiu mais três medalhas, uma de prata (revezamento 4×100 livre) e duas de bronze (revezamento Medley e individual no nado borboleta).

Texto: Vanessa Puls

Fotos: Divulgação