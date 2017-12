“Jogue limpo está sendo abraçado pela comunidade”

A primeira dama Soraia Abrahão coordena o principal programa de governo, o Jogue Limpo com Osório. Num bate-papo com nossa reportagem ela falou sobre a função que desempenha voluntariamente na prefeitura de Osório.

Para a senhora o que significa os 160 anos de Osório?

Soraia Abrahão – É a história que mostra o caminho de uma cidade que teve a contribuição de tantas etnias como o negro, branco, índio, português, alemão e italiano. Talvez por isso é tão querida e hospitaleira. Nasceu desta forma, tão aberta as diversidades. Acho muito bonito isso. Hoje entendemos mais da nossa história, da questão geográfica, o nosso meio rural e a nossa praia. E assim temos que entender a todos.

A sua família sempre teve destaque cultural na cidade?

Soraia Abrahão – Tenho muito orgulho disso. Temos na nossa família Regina Teixeira, que marcou a cidade de Osório. O meu avô João Teixeira era uma biblioteca ambulante. Somos oriundos de família Italiana da Barra do Ouro. Talvez por isso temos um olhar mais plural pela cidade.

A senhora pensou um dia que seria primeira dama de Osório?

Soraia Abrahão – Nunca pensei. Aliás, acho este termo primeira dama muito arcaico. Acho que hoje em dia este termo poderia definir o papel da primeira dama na comunidade. Mas faz parte da tradição este termo.

Até por sua formação, o foco da sua atuação é na Educação do município?

Soraia Abrahão – Eu fiz curso de Turismo na PUC e Letras na FACOS. Quando o Eduardo foi eleito vimos a chance, através da educação, de ajudar a cidade. Isso e fundamental. Aliás, a família toda se empenhou nisso, pois o Moysés, nosso filho também pensa assim. Aliás ele é uma pessoa do bem. O Jogue Limpo é um programa de conscientização das pessoas e a Secretaria da Educação, desde o primeiro dia do programa, vem fazendo isso nas escolas municipais.

Fale um pouco sobre o Jogue Limpo?

Soraia Abrahão – É um trabalho voluntário. A gente passava pela cidade e se incomodava com as pessoas que não colaboravam com a limpeza de Osório. A escola sempre influenciou no comportamento das pessoas. Por isso pensamos no meio ambiente e criamos o Jogue Limpo com Osório. Aos poucos o programa vai sendo abraçado pela comunidade. Este programa tem muito do Eduardo, pelo trabalho e pelo amor que ele tem por Osório. Hoje o programa está inserido através da Secretaria da Educação para que o professor trabalhe a questão do meio ambiente.

Quem é Eduardo Abrahão?

Um homem trabalhador, sério, capacitado. Já passou por cargos administrativos que lhe deu muita experiência. É uma pessoa humilde. Extremamente sério com a coisa pública. Uma pessoa do bem. Encontrou desafios fortes, um país em crise que se reflete na gestão municipal, mas está enfrentando os obstáculos e fazendo um governo competente.

A senhora já pensou em concorrer a cargo eletivo?

Soraia Abrahão – Nunca.