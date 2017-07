Inscrições abertas para Expoagas 2017

Feira ocorrerá de 22 a 24 de agosto, no Centro de Eventos Fiergs, em Porto Alegre (RS)

Estão abertas, desde 1º de julho, as inscrições para a 36ª Convenção Gaúcha de Supermercados – Expoagas 2017, maior evento da área no Cone Sul, que ocorre entre os dias 22 e 24 de agosto no Centro de Eventos Fiergs, em Porto Alegre (RS). O encontro é promovido anualmente pela Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) com foco na qualificação e na realização de negócios entre varejistas e expositores.

As inscrições podem ser realizadas pelo site www.agas.com.br. Até o dia 18 de agosto não há taxa para supermercadistas, representantes de padarias, farmácias, bares, restaurantes, lojas de conveniência, açougues, bazares, lojas de 1,99, petshops e hotéis. Os valores para demais participantes variam de R$ 30,00 a R$ 150,00.

A edição de 2017 da Expoagas terá palestras, oficinas práticas e seminários com vistas à qualificação do profissional da área em seus diversos perfis e segmentos, como são as propostas do Agas Jovem e do Agas Mulher. Entre os nomes confirmados para o ciclo de palestras, estão o historiador Leandro Karnal, a CEO da Pandora Brasil, Rachel Maia, o apresentador Serginho Groisman, o economista Ricardo Amorim, o consultor Edmour Saiani e o jornalista Luciano Potter.

SOBRE A EXPOAGAS

Maior feira de fornecedores de supermercados do Cone Sul, a Expoagas está em sua 36ª edição. No último ano, o evento movimentou R$ 469 milhões em transações entre varejistas e expositores. A feira, que em 2017 deverá reunir mais de 44 mil pessoas, oportuniza à indústria gaúcha condições favoráveis para a realização de negócios com empresários do Rio Grande do Sul e de outros estados do Brasil que estarão presentes. O encontro possibilita aos supermercadistas a qualificação de seus serviços e o conhecimento de novidades, tendências e novos conceitos no setor. Mais informações pelo e-mail expoagas@agas.com.br

Inscrições:

Até 18 de agosto em www.agas.com.br

Varejista = Gratuito

Fornecedor Sócio Agas = R$ 30,00

Após 18 de Agosto – Na secretaria do evento

Varejista sócio Agas – R$ 30,00

Varejista não sócio Agas – R$ 80,00

Fornecedor sócio Agas – R$ 50,00

Fornecedor não sócio Agas/ Visitante – R$ 150,00

Fonte: Imprensa AGAS