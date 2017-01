II Etapa da Corrida dos Ventos em Osório será no sábado

Evento terá apoio da Prefeitura de Osório/Jogue Limpo/Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer

Osório terá a segunda etapa da Corrida dos Ventos no sábado (14/01) com início às 16h30min, nos Parques Eólicos de Osório com a participação de aproximadamente 800 atletas.

O evento é voltado a uma modalidade de corrida que apresenta em seus percursos obstáculos que representam perigo (buracos, arroios, animais peçonhentos, abelhas), portanto é necessária muita atenção.

Os inscritos irão percorrer 6,km, 12km e 21km conforme foi a opção escolhida no momento da inscrição. Todos os participantes do evento deverão, obrigatoriamente, acessar o evento pelo Parque de Rodeios Jorge Dariva (RS030), onde deixarão seus veículos. As provas terão duração máxima de três horas.

Informações



O local da largada será no Portão 0, localizado na Rodovia RS 389 (Estrada do Mar).

A entrega dos Kits será no Parque Eólico das 14h às 16h horas.

Às 16h30min acontecerá a largada de todas as categorias 6,5 Km,12 Km e 20 Km.

Haverá premiação para as três categorias e troféus para 1º, 2º, 3º, 4º, 5º Lugares – Classificação Geral; 1º Lugar Faixas Etárias 5/5 anos e para os três maiores grupos de corrida.

Também haverá medalha de premiação para 2º, 3º, 4º, 5º Lugares – Classificação Faixas Etárias de 5/5 anos e medalhas de participação para todos os participantes que completarem a prova receberão medalhas de participação.

O evento é promovido e realizado por Elecnor Renováveis, Enerfin do Brasil e Vento do Sul com apoio da Prefeitura Municipal de Osório/Jogue Limpo/Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer e Loja Zimmer Vestuário e Calçados

A Coordenação técnica é da L& E Eventos Ltda. Informações através do E-mail: eventosle@eventosle.com.br ou telefone: (51) 9167-3606 com Luís Leandro.

Texto e fotos: Ascom